Olympia-Barometer | Das traut Haselrieder den Doppelsitzern zu

Er hat bereits eine Olympische Medaille gewonnen. Was traut er seinen Schützlingen zu? Der frühere Rennrodler Oswald Haselrieder weilt derzeit in Peking. Als Teil des Trainerteams der Kunstbahnrodler kümmert er sich unter anderem um das Material der Südtiroler Rodel-Asse. Haselrieder holte 2006 in Turin im Doppelsitzer mit Gerhard Plankensteiner Bronze. Hier gibt er seine Prognose für den Doppelsitzerbewerb am Mittwoch ab.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz