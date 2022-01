Rennsportleiter Cesare Pisoni gab sich bedeckt, die Pressestelle des Wintersportverbandes FISI will vor Anfang nächster Woche nichts sagen, trotzdem steht fest: Aaron March wird bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking nicht an den Start gehen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz