Olympia-Ranking: USA sticht China aus, Italiens Rekord

Am Sonntagabend gingen zwei mit Sport-Highlights vollgepackte Olympia-Wochen zu Ende. Mehr als 10.000 Athleten traten in 32 Sportarten gegeneinander an. Am Ende gab es im Medaillenspiegel ein Tauziehen zwischen zwei Großnationen und eine neue italienische Bestmarke.