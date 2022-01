Die Fernsehlandschaft ist bunt, bisweilen aber auch seltsam. So wird der Quotenbringer „Dschungelcamp“ in Afrika nächste Woche von den Olympischen Spielen in China abgelöst. Unser Kolumnist Sigi Heinrich hat sich – nicht ganz ernst gemeint – mit den kleinen aber feinen Unterschieden beider Veranstaltungen auseinandergesetzt.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz