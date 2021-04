Die US-Politik diskutiert über einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. SportNews-Kolumnist Sigi Heinrich zweifelt in seinem neuen Beitrag an der Sinnhaftigkeit solcher Aktion. Er sagt: „Ein Blick in die Vergangenheit genügt, um festzustellen, dass ein Boykott noch nie die erhoffte Wirkung gezeigt hat.“







