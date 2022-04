Ordentlicher Auftakt in Monte Carlo: Sinner im Achtelfinale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Einzel-Comeback von Jannik Sinner ist geglückt. Nachdem die Wunde an der Fußsohle des Südtirolers ausgeheilt ist, schlägt Sinner in dieser Woche beim Mastersturnier in Monte Carlo auf. Nachdem es im Doppel eine Niederlage gab, hatte der 20-Jährige mit seinem Einzel-Auftaktgegner keine Mühe.