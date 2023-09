Ordentliches Fazit: Target Competition in Monza gut unterwegs

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der Sommerpause hieß es am letzten Wochenende für das Motor-Rennsport Team Target Competition aus Andrian, mit insgesamt 7 Fahrzeugen nach Monza aufzubrechen. 5 Hyundai Elantra traten dazu in der TCR Italy an, 2 Porsche Carrera im Porsche Carrera Cup Italia.