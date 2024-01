Overtime-Krimi: Der Kapitän schießt Ritten ins Finale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstagabend fand in der Ritten Arena das dritte Best-of-3-Spiel des Halbfinals in der Serie A statt. Dabei duellierten sich erneut die Rittner Buam und die Unterland Cavaliers um die Finalteilnahme gegen Cortina – mit dem besseren Ende für die Hausherren.