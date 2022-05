Overtime-Krimi: Finnland nimmt Revanche und holt den Heim-Titel

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Finnland ist zum vierten Mal Weltmeister. Der WM-Gastgeber besiegte am Sonntag im Finale in Tampere den 27-maligen Titelträger Kanada mit 4:3 (0:0, 0:1, 3:2) nach Verlängerung und nahm damit auch erfolgreich Revanche für die Final-Pleite im vergangenen Jahr in Riga.