Der neue Schicksalsschlag, der den am Freitag verunglückten Ex-Formel 1-Pilot Alessandro Zanardi, erneut getroffen hat, bewegt auch Papst Franziskus. Der Heilige Vater schrieb dem um sein Leben kämpfenden paralympischen Athleten einen Brief, in dem er ihm seine Nähe ausdrückte.Die Einzelheiten lesen Sie auf