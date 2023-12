Paris am Ziel! Die Saslong ist kein Traum mehr

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dominik Paris zählt zu den erfolgreichsten Abfahrern aller Zeiten. Das Heimrennen in Gröden war für den Ultner meistens aber oftmals mehr Krampf, als ihm lieb war. Doch das alles ist jetzt vergessen, denn am Samstag hat Paris ein weiteres großes Ziel in seiner Karriere erreicht: Er hat die Saslong als Schnellster bezwungen.