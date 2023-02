Paris gibt leichte Entwarnung: „A richtiger Rossbiss“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Bilder sahen fürchterlich aus: Dominik Paris touchierte am Donnerstag im WM-Super-G bei Höchstgeschwindigkeit ein Tor, wurde übel ausgehebelt, rutschte die Piste hinunter und blieb dann im Schnee liegen. Erst langsam kam er wieder auf die Beine. Als der Ultner später im Zielgelände in Courchevel am sensationellen Goldmedaillensieger James Crawford vorbeigehumpelt war, blieb er vor dem SportNews-Mikro stehen und gab Auskunft über seinen Gesundheitszustand.