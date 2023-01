Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem ersten Super-G am Samstag, folgte in Cortina d’Ampezzo ein weiterer. Das Nachhol-Rennen für Beaver Creek wurde zum Erfolg für Dominik Paris. Der Ultner steht, in dieser für ihn sehr durchwachsenen Saison, zum ersten Mal auf dem Podest. Auch Christof Innerhofer lässt einen Aufwärtstrend erkennen. Der erhoffte Befreiungsschlag kurz vor der Ski-WM?