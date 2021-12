Durch den Sieg am Dienstag hat Dominik Paris jetzt sechs Abfahrtstriumphe in Bormio in seinem Lebenslauf stehen. Das ist eine Rekordzahl, denn nie zuvor konnte ein Skirennläufer ein Rennen an ein und demselben Ort sechs Mal gewinnen.







