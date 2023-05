Party mit Wermutstropfen: Villnöß feiert seine Rodel-Brüder

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Matthias und Patrick Lambacher haben im zurückliegenden Naturbahnrodel-Weltcup nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dementsprechend wurden sie nun in ihrer Heimatgemeinde hochleben gelassen. Dabei wurde aber auch bekannt: In dieser Konstellation geht es für die Lambachers nicht weiter.