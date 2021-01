Passeiertal: Die Stimmen nach der Generalprobe

Das Weltcup-Wochenende der Rennrodler auf Naturbahn im Passeiertal wurde am Donnerstag mit dem offiziellen Training eingeläutet. Auf der 870 Meter langen Bergkristallbahn in Platt waren rund 50 Athletinnen und Athleten, sowie zehn Doppelsitzer aus insgesamt 12 Nationen im Einsatz. Thomas Kammerlander (Österreich), die Passeirerin Evelin Lanthaler und das Südtiroler Doppelgespann Pigneter/Clara erzielten jeweils die Bestzeit. Am Freitag, dem ersten Wettkampftag, wird es drei Entscheidungen geben, die im Livestream übertragen werden.Die Einzelheiten lesen Sie auf