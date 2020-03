Der Sport steht still. Abgesehen von kleineren Fußball-Ligen, der Olympia-Qualifikation der Boxer und den Turnieren des Darts-Weltverbandes tut sich angesichts der grassierenden Coronavirus-Pandemie in diesen Wochen nicht mehr viel. Hinter den Kulissen wird allerdings mit Hochdruck an Problemlösungen gearbeitet.Die Einzelheiten lesen Sie auf