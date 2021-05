Nicht wie gewöhnlich am Silvesternachmittag, sondern am frühen Pfingstsamstag-Abend ging in diesem besonderen Jahr der BOclassic Südtirol als Sonderausgabe über die Bühne. Auf der 5,1 Kilometer langen Strecke im Herzen der Bozner Altstadt stellten Hannes Perkmann und Lara Vorhauser bei optimalen Bedingungen Laufbestzeiten auf.Die Einzelheiten lesen Sie auf