Pfitscher gegen Bertoldi: „Beim Äpfel klauben bin ich besser“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Sie sind aktuell das Beste, was die Oberliga an Stürmern zu bieten hat: Alex Pfitscher von Tramin und Fabio Bertoldi von Weinstraße Süd. Am Sonntag treffen die beiden Ausnahmetorjäger ab 14.30 Uhr aufeinander – und lieferten sich vorher einen amüsanten Interview-Schlagabtausch.