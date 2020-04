In diesen Zeiten ist Mario Isola wieder mehr auf den Straßen Mailands unterwegs. Eigentlich ist der Italiener Rennleiter beim Formel-1-Reifenausstatter Pirelli. Doch in seiner Freizeit arbeitet er als freiwilliger Sanitäter und Krankenwagenfahrer für das Croce Viola in seiner Heimatstadt Mailand.Die Einzelheiten lesen Sie auf