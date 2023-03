Pleiten, Pech und Pannen: Italiens Staffel abgeschlagen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Italiens Langlauf-Herren sind am Freitag bei der Nordischen Weltmeisterschaft in Planica mit Medaillenambitionen ins Staffel-Rennen gestartet. Anstatt Edelmetall gab es für Dietmar Nöckler & Co. aber eine große Enttäuschung.