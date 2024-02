Podest in Kvitfjell: Paris zieht das Ding durch

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag hatte Dominik Paris in der Abfahrt von Kvitfjell auf dem Weg zu einem möglichen Sieg einen schweren Fehler gemacht und musste sich am Ende mit Rang 18 zufrieden geben. Am Tag darauf ist dies nun vergessen, denn Paris sorgte im Super-G für Wiedergutmachung.