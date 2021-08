Am Samstag ist es so weit: In Nals treffen um 17.30 Uhr Lana und der Bozner FC aufeinander, um das Italienpokal-Finale der vergangenen Oberliga-Saison 2020/21 nachzuholen. Es ist gleichzeitig eine Art Eröffnung für die neue Saison.Die Einzelheiten lesen Sie auf