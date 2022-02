Er musste sich bis zum vorletzten Wettkampftag gedulden, doch jetzt darf Alex Verginer endlich erstmals bei Olympia ran. Der 27-Jährige aus St. Martin in Thurn wird sich in den Eiskanal stürzen – und das in einem Bob mit einem weiteren Südtiroler.







