Pressestimmen: „Max hätte die schwarze Flagge verdient“

Im Premieren-Rennen von Saudi-Arabien mit Crashs, Safety-Car-Phasen und Unterbrechungen hat Lewis Hamilton die vorzeitige Krönung von Max Verstappen zum Formel-1-Weltmeister verhindert und das ultimative Finale im WM-Duell der Generation am kommenden Sonntag in Abu Dhabi perfekt gemacht. Beide gehen nun punktgleich in das letzte Rennen der Saison. Das sagt die internationale Presse.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz