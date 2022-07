Profivertrag und Leihe für den Bozner Gabrieli

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol treibt nicht nur die Kaderplanungen der Profimannschaft voran, sondern setzt auch auf die eigene Jugend. Zwar wird Niccolò Gabrieli in der kommenden Saison nicht in Bozen spielen, doch das Eigengewächs hat den Sprung in den Profifußball geschafft.