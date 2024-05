PSG verzweifelt am Aluminium: Dortmund im Finale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ganze 6 Mal ist Paris Saint-Germain im Halbfinal-Duell mit dem BVB an Pfosten oder Querlatte gescheitert. Am Ende gelingt der französischen Startruppe aber kein Tor. Stattdessen jubelt Dortmund über den Einzug in das Finale der Champions League