Der HCB Südtirol Alperia hat am Sonntag auswärts gegen Orli Znojmo eine enttäuschende 2:5-Pleite einstecken müssen. Einer der Hauptverantwortliche dafür: Verteidiger Keegan Lowe, der nicht die beste Figur machte und bei vier Gegentoren am Eis stand. Diese Szenen sowie alle weiteren Höhepunkte des ICE-Duells in Tschechien haben wir hier zusammengefasst.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz