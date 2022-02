Puck um 10 | Diese Szene erlöst die Bozner Fans

Der HCB Südtirol Alperia hat seine Sieglos-Serie und den freien Fall in der ICE Hockey League mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den KAC beendet. Die 60 Spielminuten in der Eiswelle lieferten den mehr als 2000 Zuschauern aber dennoch Nervenkitzel bis zu letzten Zeigerumdrehung. Für die Erlösung sorgte Angelo Miceli mit einem wahren Kraftakt zum 3:2 91 Sekunden vor Schluss. Sein Tor sowie alle weiteren Höhepunkte haben wir in diesem Video zusammengefasst.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz