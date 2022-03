Der HC Pustertal ist auf ein Eishockey-Wunder angewiesen: Am Sonntag verloren die Wölfe in der ICE Hockey League auch ihr drittes Playoff-Spiel gegen Fehervar, das am Dienstag in der Intercable Arena nun schon den Sack zumachen kann. Die besten Szenen der 2:5-Niederlage haben wir im Video zusammengefasst.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz