Puck um 10 | So dramatisch endet die HCP-Saison

Trotz einer 3:0-Führung konnte der HC Pustertal in Spiel 4 des Playoff-Viertelfinals gegen Fehervar den Sweep nicht verhindern. Die Wölfe mussten sich am Ende mit 4:5 geschlagen geben. Damit ist für die Helminen-Truppe die Saison zu Ende. Hier gibt es die Highlights vom dramatischen Heimspiel am Dienstag.