Purdellers komplizierter Start ins OHL-Abenteuer

Im Sommer machte Tommy Purdeller Schlagzeilen, als er im CHL-Import-Draft von den Peterborough Petes an 15. Stelle gedraftet wurde. Die ersten Monate in Kanada liefen für den Pusterer jedoch alles andere als gewünscht. Doch nun funkelt ein Licht am Ende des Tunnels.