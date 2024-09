Radsport: Roglic kurz vor viertem Vuelta-Triumph

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag ging bei der Vuelta 2024 die vorletzte Etappe über die Bühne. Obwohl der Sieg an einen Iren ging, steht der Slowene Primoz Roglic kurz vor seinem viertem Triumph bei der Spanienrundfahrt. Am Sonntag kann er alles klar machen.