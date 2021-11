Am Dienstag ist Raimo Helminen in Bruneck eingetroffen und hat sich am Abend gegen Graz (3:2) ein erstes Bild von seiner neuen Mannschaft gemacht. Heute Abend wird der Finne ausgerechnet im Derby gegen den HCB Südtirol Alperia erstmals auf der Bank des HC Pustertal sitzen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz