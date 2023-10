Rasen Antholz mit Startschwierigkeiten nach Verjüngungskur

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Seit Jahren mischt die SPG Rasen Antholz in der 1. Amateurliga Gruppe B mit. In den letzten beiden Saisonen brachen die Oberpusterer in der Rückrunde regelmäßig ein, fingen sich wieder und konnten die Liga relativ sicher halten. Heuer gestaltete sich der Meisterschaftsstart mehr als holprig. Die ersten 5 Spiele gingen allesamt verloren.