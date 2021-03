Die Freude über gewonnene Medaillen in Obertilliach hält an. Bei der Junioren-WM der Biathleten gab es am Dienstag wieder Silber für eine Sportlerin aus Antholz. Diesmal war es die 19jährige Rebecca Passler, die sich Silber im Sprint der Juniorinnen sicherte. Wir haben mit ihr gesprochen.Die Einzelheiten lesen Sie auf