Revanche geglückt: Buam schlagen Broncos

Die Rittner Buam haben sich für die 1:5-Niederlage bei den Wipptal Broncos Weihenstephan revanchiert. Nachdem sie am Donnerstag in Sterzing noch als Verlierer vom Eis gingen, gelang ihnen im „Rückspiel“ am Samstag in der Ritten Arena ein Sieg.