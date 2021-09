Am Sonntag fand das Rückspiel zwischen dem HC Pustertal und den Innsbrucker Haien statt. Nach der 2:1 Niederlage in Innsbruck mussten sich die Wölfe auch in Bruneck mit 0:1 geschlagen geben und warten somit weiterhin auf den ersten Sieg gegen einen direkten Ligakonkurrenten.Die Einzelheiten lesen Sie auf