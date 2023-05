Riffian zurück in der Landesliga: „Die Spieler feiern noch immer“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwochabend hat der SV Riffian Kuens den Meistertitel in der 1. Amateurliga (Gruppe A) perfekt gemacht. Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Nals steht fest, dass die Blau-Weißen in der kommenden Saison wieder in der Landesliga spielen werden. Direkt anschließend begann der Feiermarathon.