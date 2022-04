Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit 14 Punkten steht Riffian Kuens am Tabellenende der Landesliga. Am Freitagabend müssen die Burggräfler bei Milland antreten. Ein 6-Punkte-Spiel bei dem es für die Gäste darum gehen wird, ob man in den kommenden Wochen noch Aussichten auf den Klassenerhalt hat.