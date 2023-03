Ritten lässt nichts anbrennen und steht im Halbfinale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach zwei knappen Overtime-Siegen in Folge, haben die Rittner Buam am Samstagabend in Kitzbühel den Einzug in das Playoff-Halbfinale der Alps Hockey League erreicht. Dieses Mal war keine Verlängerung notwendig, wenngleich es erneut ein Bangen bis zur letzten Minute war.