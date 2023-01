Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Dreikönigstag stand traditionell ein Spieltag in der Alps Hockey League auf dem Programm. In Wolkenstein konnten sich die Rittner Buam mit 4:2 gegen den HC Gröden durchsetzen. Die Unterland Cavaliers feierten zum Abschluss der Regular Season einen 4:2 Heimsieg gegen Kitzbühel. Der HC Meran musste sich hingegen mit 1:5 gegen Cortina geschlagen geben.