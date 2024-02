Ritten sichert sich die Master Round

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einem Overtime-Sieg haben sich die Rittner Buam am Dienstagabend zwei Spiele vor Ablauf der Zwischenrunde den ersten Platz in der Master Round gesichert. Gegen SG Cortina setzten sich die Blau-Roten mit 4:3 in der Verlängerung durch.