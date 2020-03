Roland Fischnaller ist am Sonntag mit dem Sieg in der Gesamtwertung endgültig in den Snowboard-Olymp aufgestiegen. SportNews hat den 39-Jährigen aus Villnöß am Dienstag telefonisch erreicht und dabei über prominente Gratulanten, außergewöhnliche Empfangspartys und seine wilde Jugend gesprochen.Die Einzelheiten lesen Sie auf