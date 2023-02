Rotterdam-Finale: Sinner gegen das Tabu Medvedev

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntag um 15.30 Uhr spielt Jannik Sinner im Finale des ATP-500-Turniers in Rotterdam. Will er seinen zweiten Turniersieg innerhalb einer Woche einfahren, muss Sinner ein Tabu brechen. Sein Gegner Daniil Medvedev ist bisher ein Rotes Tuch.