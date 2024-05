Rückkehr nach 13 Jahren: FC St. Pauli steigt in Bundesliga auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC St. Pauli steht nach Holstein Kiel als zweiter Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Die Hamburger gewannen am Sonntag mit 3:1 gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück und können dadurch am letzten Zweitliga-Spieltag nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden.