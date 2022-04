RÜCKPASS | April, April

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Candlelight-Dinner und Will Smith: Das Match in der 1. Amateurliga zwischen Plaus und Schlanders hielt einige Kuriositäten parat. Darunter zwei Hattricks, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Schickt seine Leser in den April: Der SportNews-Rückpass.