Endlich, endlich, endlich rollt der Ball wieder. An diesem Wochenende geht der bereits zweite Spieltag in den Amateurligen über die Bühne. Wir wollen als Appetitanreger noch einmal auf den Auftakt zurückblicken – denn am vergangenen Sonntag wurde wieder getreten, gejubelt, vielleicht sogar irgendwo auch geheult. Von alldem ein bisschen gab es im Waldstadion von Taisten Welsberg Prags, wo sich ein denkwürdiges Match abgespielt hat.