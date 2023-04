Rücktritt in deutschem Ski-Team: „Ich hatte große Ziele…“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist nicht der ganz große Name im Skizirkus, der am Freitag seinen Rücktritt erklärt hat. Dennoch machte David Ketterer in den letzten Jahren immer wieder auf sich aufmerksam. Jetzt hat der Deutsche mit 29 Jahren einen Schlussstrich unter die Weltcup-Karriere gezogen.