Am Freitagabend trafen in Istanbul die Nationalmannschaften von der Türkei und Albanien aufeinander. In der 90. Minute traf Cenk Tosun vom FC Everton zum 1:0-Siegtreffer für seine Türkei, der anschließende Jubel sorgt nun für Wirbel und könnte eine Sanktionierung der UEFA mit sich ziehen.Die Einzelheiten lesen Sie auf